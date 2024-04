Esatto v občinsko blagajno prinesel 640 tisočakov

Družba za pobiranje občinskih pristojbin, izterjavo in izvajanje storitev Esatto je lani poslovala z dobičkom. Čisti dobiček je znašal 664 tisoč evrov, kar je 80 tisoč evrov več kot leto prej. To vsoto namerava Občina Trst, ki je lastnik družbe Esatto, nameniti preprečevanju davčnih utaj, ki so povezane s komunalno pristojbino in davkom na nepremičnine.

To sta na včerajšnjem srečanju z novinarji napovedala predsednica družbe Esatto Raffaella Del Punta in pristojni za finance v mestni vladi Everest Bertoli. Predsednica je uvodoma povedala, da je nadzorni svet družbe Esatto proračun za lansko leto odobril v ponedeljek zvečer. V nadaljevanju je postregla s podatki glede plačniške nediscipline, ki je prisotna zlasti pri plačevanju davka na odpadke. Komunalni prispevek se namreč izračunava na podlagi povprečnih stroškov storitev. »Če se del občanov izogiba plačilu davka na odpadke, bodo zaradi tega oškodovani vsi drugi občani, ki obveznosti redno plačujejo, saj se bo zaradi neplačevanja nekaterih povišal komunalni prispevek za vse občane,» je izračunavanje davkov za plačevanje komunalnih storitev predstavila Del Punta.

Deset odstotkov neplačnikov

V nadaljevanju so govorili o tem, kako običajno pridejo do utajevalcev občinskih davkov To je možno preko križanja podatkov, ki so predmet davčne obravnave. Dejali so, da družba obravnava okoli 112 tisoč davkoplačevalcev, več težav pa imajo z neplačniki pristojbin na komunalne odpadke. Razlog tiči v tem, da imajo nekateri davkoplačevalci več stanovanj ali dejavnosti, ki jih ne prijavijo, in prav zaradi tega jih občinska družba za pobiranje občinskih pristojbin težko izsledi. Iz srečanja s predstavniki medijev je izšel podatek, da lahko okoli deset odstotkov občanov uvrstijo v skupino, ki se izogiba plačevanju davkov.

V nadaljevanju je predsednica Esatta postregla še z nekaterimi zanimivimi številkami. Lani so kasirali kar sedem milijonov evrov iz naslova davka na nepremičnine, odstotek neplačnikov pa je bil minimalen, je dejala Del Punta in dodal, da je bilo poslovanje Esatta uspešno tudi v prvih treh mesecih letošnjega leta. Dobiček znaša že 129 tisočakov.

Pristojni za finance v mestni vladi Everest Bertoli je dejal, da se na splošno gledano Občina Trst lahko pohvali z visokim odstotkom plačniške discipline. Kar 80% občanov plačuje davke redno, brez opominov. V drugih italijanskih mestih se ponašajo z veliko nižjimi odstotki, je dejal Bertoli, ki je poudaril, da z denarjem, ki prihaja iz naslova občinskih dajatev lahko plačujejo stroške za vzdrževanje vrtcev, šol, domov za ostarele ...

Bertoli obžaluje, da plačniška zvestoba ni tako zgledna pri plačevanju davkov na odpadke. Ob tem je še dejal, da z denarjem, ki ga od občanov izterja Esatto, krijejo eno tretjino proračunskih tekočih stroškov.