Štiri članice Cheerdance Millenium na SP v Orlandu

Na svetovnem prvenstvu v cheerleadingu v Orlandu na Floridi bodo s slovensko izbrano vrsto vnovič tekmovale tudi članice Cheerdance Millenium (CDM). Po zbirnem treningu, ki je potekal že lani junija, so bile izbrane vse prijavljene »zamejke« Stephanie Furlan (1994), Sara Žerjal (1995), Sara Tulliach (2000) in Alessia Felician (2004). Furlan, Tulliach in Felician so s Slovenijo nastopale na SP že leta 2019 in osvojile bron, vse (tudi Žerjal) pa so tekmovale leta 2021, ko je prvenstvo zaradi pandemije potekalo samo virtualno. Po štiriletnem premoru čaka skratka Slovenijo spet tekmovanje v živo, ki bo kot že vrsto let v zabavišču WaltDisney-WorldResort.

Svetovno prvenstvo na Floridi se bo začelo danes, nastop skupin kategorije Senior All-Girl Elite pa bo na sporedu jutri. Slovenska članska dekliška cheerleading skupina, v kateri bodo nastopile vse štiri članice CDM, bo nastopila jutri ob 15.11 po našem času. Slovenija bo v tej kategoriji merila moči z 12 reprezentancami. V finale, ki bo v petek, 26. aprila, od 18.50 dalje po našem času, se bo prebilo prvih 10 ekip. »Konkurenca je kar ostra, a z ekipo ciljamo na stopničke,» se je iz Floride oglasila Stephanie Furlan in napovedala letošnje cilje. Uvrstitev v finalni del bo torej minimalni cilj. Tekmovanje bodo predvajali tudi na spletni strani olympics.com. Slovensko zastavo bo branil še članski performance cheer pom par.

