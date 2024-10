Barcolana v nedeljo brez omembe vrednih vetrov

Na nedeljski Barcolani, mednarodno znani regati, ki bo potekala v Tržaškem zalivu, ni pričakovati omembe vrednih vetrov. Nastalo bo obsežno območje enakomernega zračnega tlaka, pri čemer bo vremenska slika umirjena ter ob toplejšem višinskem zraku tudi stanovitna. Večjih vodoravnih premikov zraka ne bo, ozračje bo povečini mirovalo. Usodo jadralcev bodo zato, razen morebitnih presenečenj, krojili le šibki krajevni vetrovi, ki jih bodo povzročale predvsem temperaturne razlike med kopnim in morjem.

Po zdajšnjih izračunih kaže na šibke vetrove, ki ne bodo presegali hitrost kakih 10 kilometrov na uro in morda tudi na občasno pomanjkanje vetra. Tržaško zaledje se bo sicer v noči na nedeljo, če se bo vreme, kot kaže, vsaj delno razjasnilo, nekoliko ohladilo, kar bi lahko pripomoglo, da bo v nedeljo zjutraj pihljal šibak vzhodnik do severovzhodnik. V dopoldanskih urah bo s segrevanjem zaledja slabel in verjetno ponehal. Temperaturne razlike se bodo zlasti proti poldnevu izravnale. Morje ima trenutno 20 stopinj Celzija, isto najvišjo temperaturo je pričakovati (ob morebitnih delnih razjasnitvah) tudi na Tržaškem in v širšem zaledju. Manjše razlike v zračnem tlaku bi lahko povzročale oslabljene krajevne sapice različnih smeri, možno pa, da na regatnem polju bodo tudi območja z bonaco.

Sicer pa bo nedelja minila povečini ob bolj vlažnem ter zmerno oblačnem do spremenljivem vremenu z morebitnimi delnimi razjasnitvami. Najnižje nočne temperature v Trstu bodo okrog 15 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature pa ob morebitnih sončnih žarkih do okrog 20 stopinj Celzija, v primeru večje oblačnosti pa do okrog 18 stopinj Celzija.

Naše kraje bo sicer jutri (četrtek) prešla še druga vremenska fronta v tem tednu. Jutri bo oblačno s padavinami, ki bodo pogostejše popoldne in zvečer. Možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Največje količine dežja bodo tudi tokrat ob okrepljenih južnih vetrovih padle v goratih območjih, manj pa ga bo ob morju.

V petek in soboto bo povečini sončno, zlasti v petek bo sprva lahko še nekaj oblačnosti. Pihala bo šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo presegale 20 stopinj Celzija.