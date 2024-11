Besede opravičila na svečanosti v Gonarsu

»V našem slovarju obstaja izraz, ki je tako preprost kolikor močan in se glasi: »Opravičujem se«. Kar ne pomeni izbrisati preteklosti, saj preteklost ostane in jo je treba brati, ampak pomeni opravičiti se za storjene napake in za povzročene nedolžne žrtve. Danes je Italija svobodna in demokratična država, ki ima moč in voljo priznati nečedna dejanja, ki zaznamujejo njeno preteklost.« Te besede je na današnji svečanosti v furlanskem Gonarsu, ki je potekala najprej pri grobnici internirancev na pokopališču, nato pa pri obeležju na kraju, kjer je med drugo svetovno vojno stalo fašistično taborišče za slovenske in hrvaške internirance, izrekel predsednik deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine Mauro Bordin, ki je skupaj s predstavniki Republike Slovenije, krajevne občine in videmskega Vsedržavnega združenja partizanov Italije-ANPI počastil spomin na 471 internirancev, ki so v tem taborišču izgubili življenje, s polaganjem vencev in priložnostnimi nagovori.

Ob besedah opravičila je predsednik deželnega parlamenta opozoril na današnje medsebojno spoštovanje in sodelovanje med Italijo, Slovenijo in Hrvaško ter na to, kako je možno premostiti negativne dogodke iz preteklosti, da se oblikujejo pogoji za sodelovanje med narodi. Župan Gonarsa Ivan Diego Boemo pa je med drugim poudaril potrebo po pozornosti do mladih, da bi le-ti razumeli zgodovino in prepoznali napake.