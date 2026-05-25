Bil je vinjen, a so ga oprostili, ker so kršili njegove jezikovne pravice

Vozil je najbrž pod vplivom alkohola in bil zaradi tega obsojen, vrhovno sodišče pa je razveljavilo razsodbo bocenskega sodišča, ker so ga policisti nagovarjali v italijanščini in ne v nemščini, kot določa zakon. Moški, pripadnik južnotirolske nemške skupnosti, se je zagovarjal, da ni razumel prošnje policistov v italijanščini za alkotest, saj bi ga morali, ko so ga ustavili, predhodno vprašati, če pripada nemški ali italijanski skupnosti. Tega pa niso storili.

Bocenski sodniki so moškega na prvostopenjskem in nato še na prizivnem procesu obsodili na devet mesecev pogojnega zapora, mu odvzeli vozniško dovoljenje ter mu naprtili globo v višini tri tisoč evrov, češ da je vozil pijan. Kot poroča dnevnik Alto Adige, se je voznik pritožil na najvišje sodišče, ki je, kot rečeno, razsodilo, da so policisti, s tem da so voznika nagovorili v italijanščini in posledično sestavili zapisnik le v italijanščini, grobo kršili statut avtonomne bocenske pokrajine. Od tod njegova oprostitev.

Južnotirolski statut določa popolno enakopravnost italijanskega in nemškega jezika. In to, kot je pojasnil njegov odvetnik Federico Fava, kljub temu, da moški slabo, a vendarle nekaj razume italijanščino. Južnotirorlski statut ima očitno za vrhovne sodnike prednost.