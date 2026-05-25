Policisti iščejo voznika, ki je trčil v desetletnega kolesarja

Desetletni otrok je včeraj ob 16.30 peljal kolo od Dolinske ceste proti Oljčni poti v Kopru, poročajo Primorske novice. V krožišču je peljal po kolesarski stezi preko vozišča, takrat pa je po Ulici Istrskega odreda pripeljal voznik avtomobila in trčil v kolo. Otrok je padel in se lažje poškodoval (udarnina in površinske odrgnine). Voznik avtomobila se je po trčenju ustavil in stopil iz vozila ter pogledal otroka, nato pa se je odpeljal. Zaradi razjasnitve okoliščin policisti prosijo voznika, da se zglasi na Policijski postaji Koper ali pokliče na 113.