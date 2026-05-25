V Angliji in Franciji zabeležili najtoplejši dan v maju

Iz Francije in Velike Britanije poročajo o rekordno visokih dnevnih temperaturah v maju. V Franciji je bil rekordno vroč majski dan v soboto, v večjem delu Anglije pa danes drugi dan velja rumeno opozorilo zaradi visokih temperatur. Na londonskem letališču Heathrow so danes ob 13. uri izmerili za maj rekordnih 33,5 stopinje Celzija.

Prejšnji najtoplejši majski dan na Otoku je dosegel 32,8 stopinje Celzija, in sicer prvič leta 1922 in nato še leta 1944.

Rekordno topel dan v maju pa ni samo današnji dan, ampak je bila tudi minula noč, ko so v Londonu zabeležili 19,4 stopinje Celzija, poroča britanski BBC.

Rumeno opozorilo zaradi visokih temperatur za večji del Anglije velja do srede. Neobičajno visoka je tudi raven ultravijoličnega sevanja. Zaradi povečanega povpraševanja v grofijah Kent in Sussex so na okoli 500 posestvih brez vode ali pa se soočajo z njenim pomakanjem, so sporočile pristojne oblasti. Na Škotskem višavju je medtem oblačno in dežuje.

Britanski vremenoslovci so pred tem za danes napovedali temperature do 35 stopinj Celzija, potem ko se je v nedeljo zvečer vročinski val razširili na dele jugovzhodne Anglije in Londona. Pričakujejo, da bodo temperature še nekaj ur naraščale, medtem ko temperature tudi drugod večinoma dosegajo od 25 do 30 stopinj Celzija.

»Temperature nad 35 stopinj Celzija so pri nas redke, celo v poletnih mesecih, zato je precej zgodovinsko, da se temperature v maju približujejo 35 stopinjam Celzija,« je za britansko tiskovno agencijo Press Association povedal meteorolog Tom Morgan.

Po poročanju francoske meteorološke agencije Meteo France pa so neobičajno visoke temperature v maju danes tudi v Franciji, potem ko so bile rekordno visoke minuli konec tedna. V mestu Rennes v Bretanji na severozahodu države je bilo davi 27 stopinj Celzija.

Tiskovna predstavnica agencije je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala, da so zaradi visokih temperatur v soboto prvič objavili rumeno opozorilo v maju, odkar so leta 2004 uvedli ta sistem opozoril. V soboto so rekordno visoke temperature v maju zabeležili na najmanj desetih lokacijah, med drugim v obmorskih mestih na severozahodu države, kot sta Lorient in Noirmoutier. V prestolnici Pariz pa so prvič letos zabeležili več kot 30 stopinj Celzija. Namerili so 31,9 stopinje.

Vročina je zahtevala tudi smrtno žrtev, saj je med tekom na deset kilometrov dolgi progi v predmestju Pariza za posledicami srčnega infarkta umrl 53-letni tekmovalec. Še okoli deset tekmovalcev so prepeljali v bolnišnico v kritičnem stanju, poroča AFP.