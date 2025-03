Bodeča neža za najbolj seksistično izjavo profesorju Igorju Saksidi

Kolektiv Rdeče zore in uredništvo spletnega portala spol.si sta v petek podelila nečastni naziv bodeča neža za najbolj seksistično izjavo leta 2024/25. Prejel jo je profesor na pedagoških fakultetah v Ljubljani in Kopru Igor Saksida. Kot so pojasnili, je s tem, ko je šolski sistem ocenil kot preveč »dekliški«, dekleta potisnil v pasivno vlogo.

Bodečo nežo so podelili v okviru 26. mednarodnega feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore. Občinstvo je za najbolj seksistično izjavo feminističnega leta 2024/25 izglasovalo izjavo literarnega zgodovinarja in predavatelja na pedagoških fakultetah v Ljubljani in Kopru Igorja Sakside, ki jo je 28. februarja lani izrekel v oddaji Literarna matineja na Radiu Ars.

Sporna izjava se glasi: »Torej naša šola, če mi dovolite to morda rahlo nesramnost ali provokativnost, je narejena dekliško. Pričakujemo, da se bodo fantje usedli, tako kot kaka marljiva deklica - upam, da ne zvenim preveč stereotipno, pa vendarle gre za model, ne gre za realno stanje - damo jim besedilo, oni morajo neke naloge, ki jih ne zanimajo, reševat in seveda, če so morda dekleta nekoliko bolj ubogljiva, fantje pa v tem ne vidijo izziva, se tu lahko pojavijo razlogi za razliko. Kaj bi torej lahko naredili? Lahko bi dali zanimive vsebine, ki so bolj fantovske, ki nagovarjajo tudi njih, katere se da merit na podlagi raziskave t.i. bralnih interesov, recimo knjige o športu, o dogodivščinah, o napetih zgodbah in podobno in seveda jim je treba dat tudi bralne izzive, kjer se fantje lahko dokažejo pred vrstnicami in vrstniki, da nekaj zmorejo rešit.«

Kot so utemeljitev organizatorjev povzeli na spletnem portalu spol.si, v pogovoru o bralni pismenosti slovenskih šolark/jev, ki je padla pod povprečje Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), pri vprašanju razlike v pismenosti Saksida pravi, da je šolski sistem preveč »dekliški« in da so za fante potrebne prilagoditve.

S tem se je po njihovi oceni pridružil razširjenemu prepričanju o »krizi fantov« kot posledici »feminiziranega šolskega okolja«, ki naj bi bilo bolj prilagojeno »marljivim in ubogljivim« dekletom, medtem ko sicer naravno pametnim in ustvarjalnim fantom, ki so zdolgočaseni, ker niso postavljeni pred »pravi izziv«, ne nudi ustreznih priložnosti za uspeh.

V utemeljitvi so dodali, da Saksida predpostavlja, da v nasprotju s fanti dekleta v šolskem okolju niso zdolgočasena in željna izzivov. »S tem jih potiska v pasivno vlogo, tako pogosto pri ženskih likih v glavnini obvezne literature v osnovnih in srednjih šolah, ki so jih večinoma oblikovali avtorji, ne avtorice,» so zapisali.

Nabor izjav za bodečo nežo je potekal vse leto, ko je javnost nominirala izjave, ki jih je zasledila v različnih medijih in na družbenih omrežjih. Delovna skupina Rdečih zor in uredništva spol.si je v spletno glasovanje, ki je potekalo med 17. februarjem in 2. marcem letos, predlagala 20 izjav.

Glasovalo je 504 ljudi, ki so ocenili, da so poleg zmagovalne izjave najbolj seksistične še izjave urologa Ljuba Breskvarja, youtuberja Dina Hajderovića, nekdanjega predsednika uprave Darsa Davida Skornška in evropske poslanke Romane Tomc.