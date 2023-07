Bolnica Franja bo letos zaprta

Po četrtkovem neurju v občini Cerkno vedo le to, da je povzročilo za več milijonov evrov škode. Najvišja je na še vedno zaprti državni, na več krajih odtrgani, cesti iz Cerknega proti Novakom. V Novakih, pod poškodovano bolnico Franja, je slovenska ministrica za kulturo Asta Vrečko včeraj obljubila hitro in strokovno pomoč za njeno obnovo.

»Hitimo z odstranjevanjem naplavin, saj za nocoj in jutri napovedujejo ponovne nevihte,« so gradbinci in domačini na več krajih pretrgano državno cesto proti Novakom in SC Cerkno skušali rešiti naplavin in jo usposobiti do prevoznosti za nemoten odhod domačinov v službe v Cerkno. Uradno je cesta zaprta. Podobno so zaprti in nevarni vsi dostopi v bolnico Franjo. V torek so vanjo vendarle odpeljali ministrico za kulturo Asto Vrečko z ekipo in množico televizijskih snemalcev ter novinarjev. Nam dostopa v delno porušen muzej solidarnosti niso dovolili.

Letos bo bolnica zaprta

V Franji naj bi bilo zaradi porušenih dostopov vanjo, treh podrtih in ostalih namočenih barak, za okrog pol milijona škode. »Dejanski obseg škode bo pokazala sanacija. Letos bo bolnica Franja za obiskovalce zaprta. Kako bo prihodnja leta, bomo povedali, ko bodo dela stekla,« je povedal direktor Muzeja Miha Kosmač. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je obljubila hitro denarno pomoč. Tudi strokovno, saj si bo mogoče pomagati z izkušnjami iz rekonstrukcije spomenika po ujmi leta 2007. Ker spomenik nosi znak evropske dediščine, si bo ministrstvo za obnovo prizadevalo pridobiti tudi denar EU. »Odziv ljudi po ponovni poškodbi Franje, ki jo nosimo v srcih, je velik,« je ministrica dala slutiti, da tudi solidarnostni, doslej vedno množičen, vidik obnove ni izključen.

Saša Dragoš, Primorske novice