Sistiana Sesljan še v igri za play-out

NOGOMET

ELITNA LIGA

Brian Lignano – Sistiana Sesljan 0:1 (0:0)

Strelec: 50. Guizzo (avt)

Sistiana Sesljan: T. Blasizza, M. Crosato, Almberger, Vasques, Pelengić, Loggia (E. Colja), L. Crosato, Disnan, Dall'Ozzo (Gotter), Francioli (Liut), Schiavon (Vekič). Trener: Godeas.

Sistiana Sesljan je že v igri za play-out, četudi mora v zadnjem krogu elitne lige, čez en teden, upati v srečen razplet tudi na drugih igriščih. "Delfini" morajo doma premagati Tolmezzo in upati, da Maniago Vajont je premaga sicer že rešene Pro Fagagne ali pa da San Luigi, ki se je rešil, premaga v gosteh Tricesimo.

Tolmezzo Carnia – Juventina 1:1 (1:0)

Strelca: 5. Micelli (T), 55. Bertoli

Juventina: Mecchia, Furlani (Botter), Brichese, Agnoletti, De Cecco, Russian, Specogna (Munzone), Tuan, Bertoli, Lombardi (Piscopo), Zanolla. Trener: Bernardo.

V predzadnjem krogu je Juventina v Tolmeču osvojila točko. Gostitelji so povedli že v uvodnem delu srečanja. V drugem polčasu pa je Juventina izenačila z Bertolijem.

PROMOCIJSKA LIGA

Kras Repen – Sevegliano Fauglis 4:3 (4:1)

Strelci: 1. Badžim, 10., 25. in 45. Velikonja

Kras Repen: Manfren, De Lutti, Lukač, Rajčevič, Dukić, Catera, Pertot (Buzzai), Badžim, Velikonja (Solaja), Kuraj, Pitacco (Pagano). Trener: Božič.

Krasovi nogometaši so v zadnjem krogu rednega dela promocijske lige premagali nevarno ekipo Sevegliana in sklenili redni del na drugem mestu lestvice. V nedeljo, 12. maja, bodo spet doma igrali tekmo play-offa proti tretjeuvrščeni ekipi Laveriana Morteana.

1. AMATERSKA LIGA

Mladost – Ruda 0:8 (0:5)

Mladost: Gergolet, Novak (M. Dreassi), Bensa, D. Trevisan, Mauri, Lakovič, Soban (D. Dreassi), R. Faidiga (Terpin), Vižintin, Vera, Argentin (Terpin, Gerin). Trener: Arrisicato.

Mladost je tudi proti predzadnjeuvrščeni Rudi visoko izgubila. Poslovilno tekmo v dresu rdeče-modrih je odigral Max Argentin, letnik 1970.

Aquileia – Sovodnje 2:1 (1:1)

Strelec za Sovodnje: 20. M. Juren

Sovodnje: Zanier, Feri, Simčič (Baldassi), Rijavec, Petejan (Maugeri), Umek, Predan (A. Juren), Čavdek (Černe), Klančič, Kožuh (Formisano), M. Juren. Trener: Trangoni.

Sovodenjci so v Ogleju tesno izgubili proti Aquileii. Gostje so povedli z Martinom Jurnom, tri minute pred odmorom pa do gostitelji izenačili. V nadaljevanju so belo-modri zgrešili cel kup priložnosti, kar so izkoristili domačini, ki so v polno zadeli pet minut pred koncem srečanja. Sovodnje so tako končale prvenstvo na četrtem mestu, v družbi z Romano. Aquileia pa se je rešila. V 2. amatersko ligo se vrača Opicina.

Unione Friuli Isontina – Breg 4:3

2. AMATERSKA LIGA

Zarja – Aris San Polo 1:3 (1:1)

Strelec za Zarjo: 32. Formigoni

Zarja: Savi, Danese, Stocca Kralj, Matassi (Čufar), Škabar, Lucchesi, Kočič, Macor (Fabris), Formigoni, Del Rio, M. Lakoseljac. Trener: F. Lakoseljac.

Rdeč karton: M. Lakoseljac

Nogometaši Zarje so s porazom in z dokaj bledo predstavo sklenili nastope v 2. amaterski ligi. Sam pristop do tekme gostiteljev je bil zelo slab, posebno v drugem polčasu, ko so prejeli dva zadetka in se klavrno poslovili od svojih navijačev.

Primorec 1966 – Campanelle 2:7

ISM Gradisca – Vesna 2:0

Montebello Don Bosco – Primorje 1924 8:1 (4:0)

Strelec za Primorje: 65. Kopinšek

Primorje: Pahor, Fraia, Rovina, Miniussi, Morleo (Beorchia), Altaf (Kopinšek), Gaudenzi, Destradi, Ciobanu, Chiatto, Lo Nigro (Giudice).

Primorje, ki je že izpadlo v 3. amatersko ligo, je sezono zaključilo z visokim porazom proti Montebellu Don Boscu, ki se prav tako seli v nižjo ligo.