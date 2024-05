Obletnica Slovenije v EU s pridihom antifašizma

Slovensko veleposlaništvo v Italiji se je 20. obletnice članstva Slovenije v Evropski uniji spomnilo s pobudo z velikim simbolnim nabojem. Na otoku Ventotene, kjer so pred in med drugo vojno prisilno prebivali tudi slovenski antifašisti, je veleposlaništvo predstavilo knjigo tržaških zgodovinarjev Gorazda Bajca in Boruta Klabjana o požigu tržaškega Narodnega doma. Prireditev v občinski knjižnici, katere pokrovitelj je bila domača občinska uprava, je bila priložnost ne le za obuditev tragičnega tržaškega dogodka iz leta 1920, a tudi za soočenje o rojstvu fašizma ter o naporih za ohranitev zgodovinskega spomina na tisto žalostno obdobje.

»Danes se veliko ukvarjamo s politično korektnostjo, s kolegom Klabjanom pa se kot zgodovinarja raje posvečava zgodovinski korektnosti, ki ničesar ne zamolčuje,« je na predstavitvi poudaril Bajc. Zelo je počaščen, da se je slovensko diplomatsko predstavništvo odločilo za njuno knjigo o Narodnem domu in to ne kjerkoli, ampak na Ventoteneju, kjer se je rodil znameniti manifest Altiera Spinellija in tovarišev za združeno Evropo.

Predstavitev je uvedel podžupan Giuseppe Pepe, ki je orisal kako na Ventoteneju skrbijo za spomin na konfinirance in povedal, da je občina takoj z veseljem sprejela predlog slovenskega veleposlaništva za knjigo o Narodnem domu. Pooblaščena ministrica Tina Kokalj, ki skrbi za kulturna dogajanja ambasade, je pojasnila, da so hoteli s to pobudo obeležiti obletnico vstopa Slovenije in EU in tudi dan Evrope, ki ga praznujemo devetega maja.