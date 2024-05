ZKB z rekordnim obsegom poslovanja in krepitvijo ostalih pokazateljev

Rekorden obseg poslovanja, krepitev stabilnosti in posojil ter rast števila komitentov in članov. To so nekateri od podatkov v bilanci poslovanja za leto 2023, ki jih bodo upravitelji Zadružne kraške banke Trst Gorica orisali članom na rednem občnem zboru, ki bo prihodnjo nedeljo, 12. maja, ob 10. uri že drugič zaporedoma potekal v kinematografu Kinemax v Tržiču. Ob predstavitvi in odobritvi bilance ter drugih točk na dnevnem redu bodo člani tudi izvolili tri predstavnice upravnega odbora, pri čemer le-ta spet predlaga dosedanji članici Petro Maronese in Majo Vrtovec, novo ime pa je Mirjam Ota, ki bi morala zasesti mesto odhajajočega Roberta Gantarja. Poleg tega pa bodo na začetku podelili štipendije 65 uspešnim dijakom oz. študentom.

»Če upoštevamo, kar smo podelili za dan varčevanja, nagrade Šport in šola ter štipendije, ki jih bomo podelili v nedeljo, pridemo do številke 180 mladih od osnovne šole do univerze, ki smo jih nagradili v enem letu,« pravi predsednik upravnega odbora ZKB Adriano Kovačič, ki skupaj z direktorico Emanuelo Bratos poudarja veliko pozornost banke do mladih. V letu 2023 je zavod pridobil 236 novih članov (ob koncu lanskega leta je bilo članov vsega skupaj 3897), kar 85 odstotkov le-teh pa so mladi pod 35. letom starosti. Pomlajen je tudi kolektiv, ki znaša 104 uslužbence, pri čemer je srednja starost 47 let, veliko mladih kolegov pa je na vodilnih mestih.

Celoten obseg poslovanja banke oz. skupek vlog in posojil znaša kar 1,359 milijarde evrov, se pravi 69,20 milijona evrov oz. 5,40 odstotka več kot leto prej. Sorazmerno s tem se je okrepil tudi kazalec premoženjske ustreznosti Cet 1 ratio, ki znaša 20,24 odstotka (v let 2022 19,56 odstotka). Čisti dobiček poslovanja znaša 4,519 milijona evrov oz. 59 odstotkov več kot leto prej.

»Za ZKB ta bilanca spada prav gotovo med najboljše, če že ni najboljša v zgodovini banke. To je gotovo rezultat pogojev na tržišču, za naše razmere pa je prav gotovo tudi rezultat dela zadnjih štirih-petih let, kjer je banka izrazito ciljala na višanje celotnih mas oz. skupkov posojil in depozitov,« pravi direktorica Emanuela Bratos. Skupna vrednost upravljanih sredstev ima 7,27-odstotno rast. Pri tem so vloge in depoziti zabeležili 6,64-odstotno povečanje, upravljanje skladov in naložbenih zavarovanj pa 1,09-odstotno povečanje. Število komitentov je bilo v letu 2023 23.720 oz. 457 več.

Kljub razmeram na tržišču je bila pri ZKB rast novih posojil višja v primerjavi z drugimi sorodno velikimi bankami v skupini Cassa Centrale Banca (CCB) oz. v Furlaniji - Julijski krajini, ki so beležile ničelno rast ali celo rahlo nazadovanje. ZKB je skupno izdala novih 85 milijonov evrov posojil, skupni krediti pa so v primerjavi z letom 2022 zrasli za dva odstotka. Tako se je rast posojil v primerjavi s prejšnjimi leti utrdila, čeprav je banka takrat beležila veliko večjo rast (v letu 2022 je bila npr. 12-odstotna), so pa bile razmere na trgu nekoliko drugačne. » Leto 2023 sta zaznamovali prav ustavitev oz. nazadovanje pri posojilih,« pravi Bratos, ki opozarja na negotovost in nezaupanje glede prihodnosti in premikanja obrestnih mer na tržišču. Kljub temu je banka zabeležila rast posojil, ravno tako ji je uspelo obdržati direktne neposredne vloge. Drugače banko bremeni velika rast posojil v obdobju 2019-2022, ko so bile obrestne mere še negativne in si bil na tržišču zanimiv, če si ponujal kredite po fiksni obrestni meri.

