»Borba proti okupatorju tudi brez Tita«

Ob 78. obletnici desanta na Drvar, ko je hotel nemški okupator obglaviti vrh partizanske vojske s Titom na čelu, je danes v tem bosanskem mestecu potekala proslava, ki jo redno organizirajo 25. maja. Tržaški zgodovinar Jože Pirjevec na podlagi zgodovinskih dejstev in pričevanj trdi, da se je Tito takrat v votlini želel predati, to dejanje pa je preprečil general Sretan Žujović - Crni. Aleksander Ranković, Žujović in Arso Jovanović so zjutraj odšli iz votline, da organizirajo obrambo in preverijo, ali so Nemci na planoti hriba, kjer je bilo Titovo zaklonišče.

»Ko je Ranković ugotovil, da na srečo tam Nemcev ni, je poslal k Titu Žujovića s sporočilom, naj se s svojimi spremljevalci reši tako, da se povzpne na omenjeno planoto. Naletel je na grozljiv prizor, Tita v maršalski uniformi, odločenega, da se skupaj z Davorjanko Paunović - Zdenko, ki je bila Titova ljubica, predata okupatorju. Vedel je namreč, da bo slabo, če ga zajamejo. Nemci so hoteli Tita prijeti, mu soditi in ga nato ustreliti. Zato so imeli v Drvarju pripravljeno letalo,« pravi Pirjevec v današnjem Delu.

Po Pirjevčevem prepričanju nihče drug v tujini takrat ni tako cenil Tita kakor prav Nemci. Hitler, Goebbels, Himmler, general Löhr in drugi generali Wermachta so imeli odlično mnenje o njegovih voditeljskih sposobnostih. »Ne vem, da bi o kakem drugem sovražnem poveljniku govorili tako spoštljivo,« pravi Pirjevec. Na Delovo vprašanje, kako bi potekali dogodki, če bi nemški napad na Drvar z imenom Konjičev skok uspel, Pirjevec odgovarja, da bi se NOB nadaljeval, saj se je razvil, zlasti v Sloveniji, Dalmaciji in na Hrvaškem, brez Tita.