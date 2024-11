Borut Pahor prejemnik nagrade Wilhelm Bock

Bivši predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je prejel letošnjo nagrado Wilhelm-Bock-Preis za leto 2024. Izročili mu jo bodo na slovesnosti v mestu Gotha pri Erfurtu v ponedeljek, 18. novembra. Nagrado od leta 2008 v imenu nemške socialne demokracije podeljujeta fundacija Friedrich Ebert Stiftung in mesto Gotha.

Z njo se hočejo oddolžiti posameznikom, ki se v svojih državah in pri svojem delovanju zavzemajo za socialne, demokratične in evropske vrednote ter pomagajo uresničevati socialdemokratske cilje. Nagrada nosi ime po Wilhelmu Bocku (1846–1931), pomembnem nemškem socialdemokratu in poslancu, ki je močno zaznamoval razvoj socialne demokracije v Nemčiji.