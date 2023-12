Božiček se je spustil s 70-metrskega zvonika (foto in video)

Sinoči so v kraju San Vito al Tagliamento na Pordenonskem pordenonski gasilci in mestna uprava pričarali posebno praznično vzdušje. S 70-metrskega zvonika se je na trg, kjer ga je pričakala množica ljudi, med katerimi je bilo zlasti veliko otrok, z vrvjo spustil božiček. Pomagali so mu gasilci, ki so uporabili prilagojene tehnike jamarskega, gorskega in vodnega reševanja, pri čemer so hkrati poskrbeli za popolno varnost prisotnih in spektakularnost dogodka. Božiček je na tleh obdaril prisotne z bomboni in nagovoril otroke.