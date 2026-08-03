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Kronika

V Kopru v nedeljo izmerili temperaturni rekord

Zaradi burje je bilo že v jutranjih urah zelo vroče

STA |
Koper |
3. avg. 2026 | 13:04
    V Kopru v nedeljo izmerili temperaturni rekord
    Morje se je segrelo nad 28 stopinj Celzija (PRIMORSKE NOVICE/TOMAŽ PRIMOŽIČ/FPA)
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V Kopru so v nedeljo izmerili novi temperaturni rekord. Na Markovcu se je živo srebro povzpelo do 40,1 stopinje Celzija. Vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države, kjer na Arsu v prihodnjih dneh pričakujejo rekordne temperature. S torkom bo rdeče opozorilo zaradi vročine veljalo za večji del države.

Medtem ko je bila temperatura v nedeljo v večjem delu države za kakšno stopinjo nižja kot dan prej, je bilo na Primorskem zaradi nočne burje že v jutranjih urah zelo vroče. Burja je pihala tudi dopoldan, 40,1 stopinje Celzija so na Markovcu izmerili med 12. in 13. uro, je povedal dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Anže Medved. Zgodaj popoldan pa je zapihal maestral in se je temperatura spustila na 36,5 stopinje Celzija.

Dosedanji absolutni temperaturni rekord za merilno mesto Markovec je bil postavljen 5. avgusta 2017 pri 38,8 stopinje Celzija, je na družbenem omrežju facebook sporočil Arso.

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