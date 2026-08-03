Slovenska policija ta teden poostreno nadzira prehitre voznike

Policija danes začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU).

Posamezne nadzore bodo policijske uprave izvedle tudi na nevarnih cestnih odsekih na svojih območjih. Nadzorovali pa bodo po metodologiji veriga, kar pomeni, da bo na izbranih relacijah delovalo tudi po več policijskih patrulj, so zapisali na GPU.

Nekateri vozniki hitrosti in načina vožnje še vedno ne prilagodijo omejitvah hitrostim, svojim sposobnostim za vožnjo, lastnostim in stanju ceste. Opozarjajo tudi na prilagoditev zaradi preglednosti na cesti, gostoti, drugim značilnostim promet in vremenskim razmeram. Ne zavedajo se, da je dovolj le trenutek nepazljivosti, ki jim lahko popolnoma spremeni življenje, in da je lahko usodna že najmanjša prekoračitev hitrosti.

Višje kot so hitrosti, hujše so posledice prometnih nesreč. Letos se je zaradi neprilagojene hitrosti zgodilo 2005 prometnih nesreč. V njih je umrlo 23 udeležencev, 204 so bili hudo telesno poškodovani, 950 pa lažje. Največ prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti se zgodi na cestah v naselju in regionalnih cestah, so dodali.

Za primerjavo se je lani zgodilo 2071 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 22 udeležencev, 233 je bilo hudo, 1028 pa lažje telesno poškodovanih.

Policija je letos obravnavala 69.536 kršitev zaradi prekoračitve hitrosti, lani pa 73.172. Kljub temu bodo policisti še okrepili aktivnosti na tem področju