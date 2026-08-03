Med Padričami in Gropado šlo v dim petindvajset hektarjev gozda in kraške gmajne

Petindvajset hektarjev kraške gmajne in rastja je šlo v dim med Padričami in Gropado. Požar, ki se je v soboto popoldne razplamtel nekaj sto metrov od doma za ostarele Ieralla, na območju, ki mu domačini pravijo Labrenca, so danes le obvladali in v večji meri pogasili.

Sedaj bo na vrsti dolgo in naporno ročno prekopavanje ter zalivanje pogorišča. Poti do ožganih površin ni veliko, teren je skalnat in nedostopen. Prava nevarnost pa se skriva pod zemljo, kjer med koreninami ožganih dreves še vedno tli. Območje so danes zalivali helikopter civilne zaščite, vojaški helikopter in gasilski helikopter Drago, ki je priletel iz Benetk. Območje so preletavali tudi droni s termokamerami, ki iz zraka zaznajo žarišča.