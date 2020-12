Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Božične sladice

Božič je tik pred nami, vreme pa je že tako in tako božično že kar nekaj časa, za jutri napovedujejo celo obilen sneg tudi pri nas.

Je že prav, čeprav do Božiča manjka še dober teden. Ko smo že pri božičnih temperaturah, poglejmo, s kakšno slaščico se sladkajo tam gor na severu, točneje na Norveškem, ki ni ravno Božičkova domovina, a je še kar blizu.

Recept za norveški božični kolač se glasi takole: pripravimo:

300 g moke

2 jajci

80 g sladkorja

15 cl mleka

25 g kvasa

75 g masla ali margarine

pol žličke cimeta

ščepec ingverja

10 dag rozin

10 dag suhih marelic

Jajce in sladkor stepemo, dokler ne dobimo penaste zmesi. V mlačno mleko damo kvas in pustimo, da narašča nekaj minut, nakar ga damo v moko, ubijemo noter še jajce, primešamo vse ostale sestavine, se pravi margarino, cimet, ingver, rozine, ki smo pustili dobro uro v rumu in jih nato sesekljali in narezane suhe marelice. Vse sestavine dobro premešamo in meso stepamo toliko časa, da dobimo dokaj gosto belo tekočino, ki jo vlijemo v model, ki je lahko okrogel ali oni za srnin hrbet, oblika pravzaprav ni pomembna.

Pokrijemo s čistim prtičkom in pustimo, da testo vzhaja približno 45 minut nekje na toplem. Količina testa bi se morala podvojiti. Namažemo ga s stepenim jajcem in porinemo v pečico, ki smo jo segreli na 190 stopinj. Pečemo slabe pol ure.

Če vam norveški kolač ne diši, se lahko odločite za božične rezine, ki so morda bližje našemu okusu. Zanje potrebujemo: 3 velike žlice moke, noževo konico pecilnega praška, 3 jajca, 3 žlice sladkorja, naribano limonino lupino, 50 g narezanih orehov, 5 suhih marelic, 3 suhe slive, ščepec cimeta.

Moko presejemo skupaj s pecilnim praškom in premešamo. Suho sadje in orehe narežemo na kose in jih stresemo v moko ter pazimo, da se med seboj ne zlepijo. Potresemo še s cimetom in vse dobro premešamo. Beljake ločimo od rumenjakov in jih stepemo v trd sneg, dodamo sladkor in previdno vmešamo še rumenjake. V jajčno zmes, ki smo jo dobro premešali sedaj dodamo še moko med stalnim mešanjem z metlico. Malo večji model temeljito namastimo z maslom ali margarino in ga potresemo z moko. Vlijemo testo, ki naj sega le do 3 modela, ker bo zmes med peko narasla. V na 190 stopinj ogreti pečici pečemo dobrih 20 minut. Ko se sladica ohladi, jo odstranimo od sten modela in jo obrnemo na mizo. Če hočemo biti posebno pridni, kolač še prelijemo s čokoladnim prelivom, ki ga dobimo tako, da 70 g čokolade 2 žlici semeskega olja in 30 g masla stopimo v vodni kopeli in stopljeno čokolado z žlico nanesemo na sladico in jo z lopatico enakomerno porazdelimo. Razrežemo na rezine, ko se ohladi in ponudimo, mogoče z žlico stepene smetane.

Dober tek in vesel Božič!

Ivan Fischer