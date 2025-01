Britanci v primežu mraza in zimskega vremena

Na Škotskem in Severnem Irskem so danes izdali novo rumeno opozorilo pred snegom in ledom, saj so Britanci še vedno v primežu snega in ledu. Do četrtka so napovedane nizke temperature vse do minus 16 stopinj Celzija. Na severu Škotske so danes zaprli več kot 60 šol, medtem ko je na Irskem zaradi nizkih temperatur motena oskrba z elektriko.

Posebno opozorilo pred snegom in ledom v več predelih Škotske velja do četrtka opolnoči, ko bodo po napovedih padavine ponehale. Na višjih legah bo lahko zapadlo do 15 centimetrov snega, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prebivalce okrožja Yorkshire na severu Anglije so že davi pričakali zimski prizori, potem ko je ponoči zapadel sneg. Popoldne je tudi za južne dele Anglije napovedan sneg, je sporočila meteorološka služba Met Office.

Rumeno vremensko opozorilo za sneg na jugu Anglije velja danes do polnoči. Do četrtka opoldne velja rumeno opozorilo za sneg in led v Cornwallu, večjem delu Walesa in delih severozahodne Anglije. Met Office opozarja, da lahko sneg in poledica na teh območjih ovirata promet.

Napovedano je močno znižanje temperature. V noči na četrtek se bodo na Škotskem in v severnem delu Anglije spustile tudi do minus 16 stopinj, medtem ko po drugih delih Združenega kraljestva prav tako pričakujejo temperature pod lediščem.

Če se bo napoved uresničila, bodo v Združenem kraljestvu zabeležili najnižje januarske temperature v zadnjih 15 letih.

Zaradi nizkih temperatur je britanska agencija za javno zdravje (UKHSA) do nedelje podaljšala zdravstveno opozorilo pred hladnim vremenom za celotno Anglijo, ki so jo v zadnjih dneh prizadele tudi obsežne poplave. Še vedno velja več opozoril pred naraslimi vodami.

Tudi na Irskem so se temperature spustile globoko pod ledišče. Ponekod so zabeležili temperature vse do minus šest stopinj Celzija, ki se bodo ponoči in v četrtek znižale na približno minus osem stopinj.

Zaradi nizkih temperatur je po podatkih irskega državnega podjetja za oskrbo z električno energijo (ESB) je brez elektrike ostalo približno 4000 domov, kmetij in podjetij.