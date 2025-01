Burja bo oslabela, nato se bo ponovno okrepila

Burja, ki je v Tržaškem zalivu včeraj dosegla hitrost do 100 kilometrov na uro, bo danes popoldne in zvečer slabela. Ponoči bo povečini šibka, ponekod bo prehodno ponehala. Jutri proti večeru se bo ponovno postopno okrepila, v četrtek pa bo znova zmerna do močna in bodo njeni sunki dosegali hitrost do okrog 100 kilometrov na uro.

Razlike v zračnem pritisku, ki so nastale med srednjeevropskimi državami in Sredozemljem, se bodo jutri prehodno zmanjšale, ker se bo onstran Alp pomikala proti vzhodu vremenska fronta, v četrtek pa se bodo ponovno povečale. Ob jutrišnji vremenski fronti bo ponekod nekaj več oblakov, omembe vrednih sprememb pa v FJK in v zahodnih predelih Slovenije ne gre pričakovati.

Vsaj do nedelje bo prevladovalo sončno vreme z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Iz dneva v dan bo postopno rahlo topleje, živo srebro pa se bo v nižinah in na Kraški planoti vsaj do vključno petka v nočnih urah povečini spuščalo pod ničlo ali v najboljšem primeru do okrog ničle, najvišje dnevne temperature pa bodo pod 10 stopinjami Celzija. Šibka do zmerna burja bo še občasno pihala tudi od petka do nedelje.