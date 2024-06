Burja prečistila in močno ohladila morje

Včerajšnja zmerna burja, ki se je danes še okrepila in v Tržaškem zalivu trenutno dosega hitrost do okrog 100 kilometrov na uro, je po pričakovanjih prečistila morje in odpihala rjavo sluz. V večjem delu obale, razen le v nekaterih posameznih zavetrnih kotičkih, je morje sinje modro in o sluzi ni več sledu.

Burja je morje občutno premešala, iz globin se voda dviguje na površje in obratno. Temperatura morja se je tako v zgornjih vodnih plasteh občutno spustila. Še v soboto je morje pred tržaško obalo imelo 25,5 stopinje Celzija, danes ob 11. uri je imelo le še 18,8 stopinje Celzija. Od sobote do danes se je torej morje pred tržaško obalo ohladilo za 6,7 stopinje Celzija in je trenutno kar mrzlo.

Danes bo povečini spremenljivo oblačno in suho. Pihala bo močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo ob morju do okrog 25 stopinj Celzija, na Goriškem do okrog 27 ali 28 stopinj Celzija.

Jutri bo delno jasno do spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo občasne krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihala bo povečini zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo podobne današnjim ali rahlo nižje.

V sredo in četrtek bo delno jasno. Ponekod bodo lahko zlasti v popoldanskih urah nastale posamezne krajevne plohe ali nevihte.