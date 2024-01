Burja presega 100 km/h, zdaj grozi poledica

Hladna vremenska fronta, ki je zjutraj dosegla naše kraje, se počasi oddaljuje od naših krajev in pomika proti jugu. Snežilo je vse do nižjih predelov, v višjih legah Krasa je sneg pobelil pokrajino.

Padavine bodo postopno oslabele in v popoldanskih urah ponehale. Pihala bo močna burja, temperatura pa se bo še spuščala. Zlasti od večernih ur do jutrišnjega jutra bo ponekod na Kraški planoti lahko nastala poledica. Najnižje nočne temperature bodo razen ob morju povsod pod lediščem, še naprej pa bo pihala močna burja.

Burja je medtem v Trstu in v Bregu dosegla hitrost 105 km/h in ob nizkih temperaturah povečuje občutek mraza. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je opoldne v Trstu namerila 4,4 stopinje Celzija, na Kraški planoti od 0 do 1 stopinje Celzija, na Goriškem pa 3 stopinje Celzija.

Jutri in v nedeljo bo povečini sončno in zlasti jutri še vetrovno. Noči bodo mrzle.