»Italija bi se morala zgledovati po Sloveniji«

Novinar Aldo Cazzullo v dnevniku Corriere della Sera že vrsto let urejuje zelo brano stran s pismi uredništvu. Na nekatera pisma odgovarja osebno, druga pa objavlja brez odgovora oziroma komentarja.

V današnji izdaji milanskega dnevnika tako beremo pismo gospe Chiare Lestuzzi iz kraja Azzano Decimo pri Pordenonu. Podpisnica piše, da so v Sloveniji, kot na Madžarskem in Avstriji, že vrsto let na avtocestah v veljavi t.i vinjete, ki so sedaj elektronske (tedenske, mesečne in letne).

Januarja lanskega leta si je gospa nabavila letno elektronsko vinjeto, pred nekaj dnevi se je odpravila v Slovenijo, zato je na meji hotela znova kupiti letno vinjeto. Ob nakupu so ji povedali, da nova vinjeta ni potrebna, ker je stara še v veljavi. Zapadla je v začetku februarja, podaljšali pa so jo do 15. septembra in to zaradi stalnih velikih nevšečnosti, ki voznikom povzročajo dela na avtocesti.

Bralki Corriere della Sera se zdi ta odločitev Slovenije civilizacijska poteza, po kateri bi se morala zgledovati tudi Italija. »Vse bolj sem prepričana, da je Slovenija čudovita država,« zaključuje Chiara Lestuzzi svoje pismo.