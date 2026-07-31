Na Triglavu se je ponesrečil Andrej Štremfelj

V triglavski severni steni se je v četrtek poškodoval slovenski alpinist Andrej Štremfelj, poroča časnik Dnevnik. V znani nemški smeri se je okoli 15. ure odlomil del skale in poškodoval alpinista in alpinistko. Mojstranski gorski reševalci so pomagali pri dvigu ponesrečencev v policijski helikopter, ki ju je prepeljal v ljubljanski UKC.

Pri Dnevniku pišejo, da je poškodbo 69-letnega Štremflja potrdila tudi njegova soproga Marija, ki je dodala, da poškodbe niso tako hude, da bi bilo njegovo življenje ogroženo. Vseeno ostaja v bolnišnični oskrbi.

Štremfelj sodi med legende slovenskega alpinizma. V zgodovino se je vpisal 13. maja 1979, ko sta z Nejcem Zaplotnikom kot prva Slovenca in hkrati takrat prva Jugoslovana stopila na vrh Everesta. Drugič se je na najvišji vrh sveta povzpel leta 1990, skupaj z ženo Marijo in Janezom Megličem.

Leta 1992 je za osvojitev gore Kangčendzenge z Markom Prezljem dobil Bloudkovo nagrado in zlati cepin. Leta 2018 je kot prvi slovenski alpinist prejel zlati cepin za življenjsko delo.