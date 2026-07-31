Slovenci v Italiji so jima hvaležni za sodelovanje

Zadnji delovni dan v Trstu je minil v sproščenem, skorajda prijateljskem vzdušju s kančkom čustvenosti, kot se spodobi za odhod po tolikih letih. Generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Gregor Šuc in konzul Peter Golob sta se pred odhodom v Ljubljano od Slovencev v Italiji danes poslovila na Oddelku za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice v Narodnem domu v Trstu. Prvi po štirih, drugi pa po šestih letih od nastopa funkcije na konzulatu v Ulici Teatro romano. Za opravljeno delo sta se jima s sprejemom zahvalila Nives Cossutta in Walter Bandelj, predsednika Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) in Sveta slovenskih organizacij (SSO).

Gosta sta v spremstvu soprog in otrok obujala spomine na številne prijetne trenutke v zadnjih letih. Predvsem pa sta poudarila pomen trdnih prijateljskih vezi, ki sta jih stkala s predstavniki Slovencev v Italiji.

Slovesnosti v Narodnem domu so se udeležili predsedniki in drugi predstavniki članic krovnih organizacij SKGZ in SSO. Od generalnega konzula in konzula so se poslovili tudi tržaški župan Roberto Dipiazza, dolinski župan Aleksander Coretti, repentabrska županja Tanja Kosmina in zgoniška županja Monica Hrovatin. Prisotna je bila tudi nova konzulka v Trstu Nataša Adlešič Barba. Ljubljančanka po rodu je priženjena na Primorsko in povezana s tem prostorom. Začasna odpravnica poslov do prihoda novega generalnega konzula (1. septembra bo funkcijo prevzel Tomaž Kunstelj) je za Primorski dnevnik dejala, da se šele seznanja z novo zadolžitvijo, se pa iskreno veseli dela v Trstu.