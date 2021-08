Casoli ni pozabil na Slovence in druge internirance

V Casoliju v Abrucih, kjer je delovalo fašistično taborišče, zgledno gojijo spomin na internirance. Za to nosi veliko zaslugo zgodovinar Giuseppe Lorentini, pobudnik spletnega arhiva www.campocasoli.org , ki daje na razpolago javnosti dokumentacijo o taborišču, domača občinska uprava pa vzdržuje spominska obeležja, med katerimi prednjači spominski park sredi naselja. Na dan spomina na holokavst pred tremi leti so ga obogatili z veliko ploščo z imeni in številnimi fotografijami internirancev, odkritja se je udeležil tudi tedanji slovenski veleposlanik v Italiji Bogdan Benko.

V taborišču je bilo v obdobju 1940-1943 skupno 218 internirancev, med katerimi 108 nemških, avstrijskih in poljskih Judov ter 110 taboriščnikov iz tedanje Jugoslavije, v glavnem Slovencev in Hrvatov. Pomnik nekdanjega taborišča je Trg spomina v središču Casolija, ki ga bo v kratkem obogatil še zid z 218 vklesanimi ploščicami, kolikor je bilo internirancev. Izvirno obeležje bi morali slavnostno odkriti včeraj, iz tehničnih razlogov pa so prireditev preložili na kasnejši datum, med govorniki bo tudi slovenski veleposlanik v Rimu Tomaž Kunstelj. Ob tej priložnosti bodo odkrili sedem spotikavcev nemškega umetnika Gunterja Demniga v spomin na sedem internirancev, ki so bili deportirani v koncentracijska taborišča. Od teh se je le eden vrnil domov, pet jih je umrlo v Auschwitzu, eden v Rižarni.