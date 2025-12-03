Burja (kvečjemu zmerna) se vrača in bo prečistila zrak

V FJK danes prevladuje oblačno vreme, mestoma je padlo nekaj kapelj dežja. Piha šibak vzhodni veter.

Ob višinski dolini z vlažnim zrakom, ki bo jutri (v četrtek) dosegla naše kraje, in nastanku ciklona nad severnim Sredozemljem, bo tudi jutri prevladovalo oblačno vreme. Zlasti popoldne in zvečer bodo možne manjše krajevne padavine. Zapihala bo burja, ki se bo čez dan krepila in bo povečini zmerna. Prečistila bo ozračje, ki je bilo te dni kar onesnaženo.

V petek bo spremenljivo, čez dan se bo delno razjasnilo. Občasno bo pihala povečini zmerna burja. Relativna vlaga se bo zmanjšala.

Konec tedna bo povečini sončen z občasno zmerno oblačnostjo. Pihala bo šibka do zmerna burja. Rahlo hladneje bo.