Vroč pepel odložil v kartonasto škatlo, slednjo pa v drvarnico

Včeraj dopoldne so policiste obvestili o požaru v hiši v Ilirski Bistrici, kjer je zagorela kotlovnica, poročajo Primorske novice. 78-letni domačin je po čiščenju peči na drva pepel shranil v kartonasto škatlo in jo odložil v sosednji prostor, ki ga uporablja kot drvarnico. Kmalu zatem je zaznal vonj po dimu in ugotovil, da je v prostoru zagorelo. Požar je najprej poskušal pogasiti sam z vodo, vendar neuspešno, zato je poklical gasilce, ki so ogenj dokončno pogasili. V požaru, kjer je zgorela električna napeljava in nekaj drv, je nastalo za približno 1.500 evrov škode.