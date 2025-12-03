Tožilstvo v Gradcu v zvezi z racijo na Peršmanovi domačiji preiskuje tri osebe

Tožilstvo v Gradcu je v povezavi z julijsko racijo na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem, ki je v Sloveniji močno odmevala, začelo preiskavo proti trem osebam, osumljenim zlorabe položaja, poročanje portala ZackZack, ki se sklicuje na informacije s tožilstva, povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

Uradno ni znano proti komu preiskava poteka. ZackZack navaja, da so zlorabe položaja v primeru julijske obsežne racije pri muzeju Peršman, kjer je takrat potekal antifašistični tabor, osumljeni vodja policijske intervencije, okrajni glavar in uradnik Zveznega urada za priseljevanje in azil (BFA).

Konec oktobra je posebna komisija avstrijskega notranjega ministrstva predstavila svoje ugotovitve glede sporne racije. Ugotovila je, da je bila ta na več pogledih nezakonita in nesorazmerna, a da ni bila usmerjena proti slovenski skupnosti ali spominskemu centru Peršman, enemu ključnih spominskih mest koroških Slovencev, kjer so nacisti leta 1945 umorili člane dveh slovenskih družin.

Slovenija, kjer je incident močno odmeval, je po objavi poročila izrazila pričakovanje, da bodo avstrijski organi ukrepali proti odgovornim. Za to se je zavzel tudi koroški deželni glavar Peter Kaiser.

Dežela Koroška je nato vložila kazensko ovadbo proti okrajnemu glavarju Velikovca Gertu Klöschu, saj je komisija ugotovila, da je bil ta na prizorišču policijske akcije, a ni ukrepal, čeprav bi jo glede na svoje pristojnosti lahko ustavil.