Če so oljke suhe, so pirhi mokri, zatrjuje ljudski rek: se pravi da, če je oljčna nedelja sončna, je navadno po ljudskem izročilu velika noč deževna in obratno. Pa vendar ni vedno tako in tudi letos za zdaj tega ne kaže.

Ta konec tedna ne bo popolnoma suh, jutri in v nedeljo bo občasno ponekod rahlo deževalo. Količine padavin po vsej verjetnosti ne bodo velike, ponekod bo padlo le nekaj kapelj dežja. Prevladovalo bo sicer vlažno in oblačno vreme. V nedeljo popoldne se bo vreme izboljšalo in mestoma že delno razjasnilo.

Sledilo bo nekaj povečini sončnih in za ta čas toplih pomladnih dni. Od ponedeljka do četrtka bo precej sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo lahko zlasti v nočnih urah ponagajala vlaga. Iz dneva v dan bo topleje. Najvišje dnevne temperature bodo marsikje presegle mejo 20 stopinj Celzija. Ob morju bo nekoliko hladneje.

Ob koncu prihodnjega tedna trenutno kaže na poslabšanje in nadaljnjo ohladitev. Prevladovala naj bi spremenljivost z občasnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami.