Čebelarstvo igra ključno vlogo za trajnostno prihodnost

Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) se ob letošnjem ekološkem dnevu EU, ki bo v ponedeljek, 23. septembra, zavzema za trajnostno prihodnost, ki vključuje skrb za okolje in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Čebelarstvo ima kot ključni del ekosistema pomembno vlogo pri tem prizadevanju, so danes sporočili iz ČZS.

»Čebele so ključnega pomena za opraševanje rastlin, kar je temeljnega pomena za trajnost kmetijstva in prehranske varnosti. V Sloveniji trenutno deluje več kot 150 ekoloških čebelarjev, ki s svojim delom prispevajo k ohranjanju čebel in trajnostnemu razvoju čebelarstva. Njihova prizadevanja ne vplivajo le na okolje, temveč tudi na kakovost hrane, ki jo uživamo,« so zapisali v zvezi.

Zavedanje o pomenu čebelarstva nas spodbuja k ukrepom za varovanje okolja, saj je njihov obstoj neposredno povezan z našim vsakodnevnim življenjem, pravijo in dodajajo, da je ekološki dan priložnost za pregled doseženega in postavitev novih ciljev za trajnostno prihodnost, kjer čebelarstvo igra ključno vlogo.

»Skupaj lahko ustvarimo okolje, v katerem bodo imele čebele in druge koristne žuželke dobre pogoje, kar bo pozitivno vplivalo na naše ekosisteme in naš način življenja,« so pozvali.