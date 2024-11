CGIL: Primorskemu dnevniku naj se vrne odvzeto

»Primorski dnevnik je primarni izraz kulture in identitete slovenske narodne skupnosti v Italiji in glas, ki že od leta 1945 prispeva k uveljavljanju vrednot miru in sožitja na nemirni vzhodni meji naše države,« sta zapisala deželni tajnik sindikata CGIL Michele Piga in Massimo Marega, vodja omenjenega sindikata za Tržaško. Skupaj pozivata k vrnitvi k polni finančni dotaciji, ki jo je edini dnevnik Slovencev v Italiji prejemal pred letom 2023, ko je bil Primorski dnevnik deležen prvega reza finančnih sredstev, ki prihajajo iz Rima.

Sporočilo sindikalistov se navezuje na zasedanje deželne posvetovalne komisije za slovensko manjšino, na katerem so odločali o porazdelitvi finančnih sredstev iz zaščitnega zakona. »Spričo potrditve zmanjšanega deleža državnih finančnih sredstev in tudi morebitne nevrnitve lani odvzetih sredstev bo dnevnik edina med primarnimi ustanovami slovenske narodne skupnosti, ki je bila deležna reza,« sta poudarila. Menita, da bi potrditev omenjene odločitve predstavljala hud udarec »za medij, ki je od 13. maja 1945 glas slovenske narodne skupnosti v Italiji in temeljni akter pri ohranjanju in razvoju njene identitete«.