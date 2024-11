Danes bodo delavci prekrižali roke tudi v FJK

Danes se v Italiji obeta »črni petek« za javni prevoz, zdravstvo, a tudi šolstvo, sodstvo, poštne urade itd., saj je v Italiji napovedana splošna stavka javnega in zasebnega sektorja. Stavko sta sklicala sindikata Cgil in Uil, sprva proti vladnemu zakonu o proračunu, v zadnjih urah pa bodo delavci, ki bodo prekrižali roke, manifestirali tudi proti odločitvi vlade oziroma ministra za infrastrukturo ter šefa Lige Mattea Salvinija, da zaradi javne koristi omeji trajanje protesta v sektorju javnega prevoza s prvotnih predvidenih 24 ur na največ štiri ure.

V javnem prevozu, kjer bodo železnice delovale normalno, saj so v železničarskem sektorju prekrižali roke med prejšnjo soboto in nedeljo, bo torej stavka omejena na jutranje ure. Na Goriškem in Videmskem bodo delavci podjetij Apt Gorizia in Arriva Udine prekrižali roke med 9. in 12. uro, na Pordenonskem bodo zaposleni podjetja Atap Pordenone stavkali med 9 in 12.30, na Tržaškem bo stavka podjetja Trieste Trasporti trajala med 9. in 13. uro (delovale pa bodo pomorske storitve na osi Trst–Milje). Zaposleni v letalskem sektorju bodo stavkali med 10. in 14. uro, zaposleni v pomorskem sektorju pa med 9. in 13. uro. Med 10. in 14. uro bodo prekrižali roke tudi gasilci.

Vodstvi sindikatov Cgil in Uil med drugim vabita delavce, ki bodo prekrižali roke, naj se danes ob 10. uri udeležijo shoda na pordenonskem Trgu Risorgimento.