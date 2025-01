Danes pretežno oblačno in ponekod vetrovno

Danes bo večinoma oblačno, le v vzhodnih krajih bo dopoldne nekaj jasnine. Na severozahodu bodo občasne padavine, ki se bodo sredi dneva okrepile in se razširile nad osrednje in južne kraje, občasno lahko tudi vzhodneje, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju popoldne jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na severozahodu okoli 7 stopinj Celzija.

Ponoči se bodo padavine na zahodu še okrepile, okrepil se bo tudi jugo ob morju. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, v alpskih dolinah od 3 do 6 stopinj Celzija.

V torek bo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami, predvsem ob morju tudi nevihtami. Padavine se bodo sprva pojavljale predvsem v zahodni polovici države, čez dan pa se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera, razen na severozahodu ponehale, jasnilo se bo. Pihal bo zmeren, občasno močan jugozahodnik, ob morju jugo. Veter bo zvečer oslabel. Popoldanske temperature bodo od 7 do 11, v severozahodnih krajih okoli 4 stopinj Celzija.