Delo v škedenjski železarni je bilo zelo nevarno

V nekdanji industrijski coni v Bologni, ki je med drugim nekoč gostila tovarno železniških vagonov Ravone in so jo poimenovali DumBO, je še do jutri (18. maja) na ogled razstava z naslovom Al lavoro (Na delo). Obsežna fotografska in dokumentarna razstava je namenjena delavskim pravicam, varnosti na delu ter velikim spremembam, ki jih doživlja delo v vseh oblikah.

Spremno besedo v bogatem katalogu razstave je napisal državni vodja sindikalne zveze CGIL Maurizio Landini. V delu razstave z naslovom Umreti na delu, ki je posvečen žal naraščajočemu pojavu nesreč na delovnih mestih, je tudi fotografija iz nekdanje škedenjske železarne (njena lastnica je bila tedaj družba Lucchini).

Fotografija, ki jo je leta 2004 posnel Samuele Pellecchia (eden od kustosov razstave) prikazuje delavca na plavžu brez obvezne zaščitne čelade. Na razstavi, ki je bila prvič na ogled v Genovi leta 2008, sodeluje štirideset fotografov. Od tedaj so jo sproti dopolnjevali z novimi podatki in prispevki.