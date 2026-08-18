Dež prinesel olajšanje na požariščih

Dež: vanj so včeraj upali tako prebivalci Amara, Tolmeča in okoliških krajev kot tudi številni gasilci, gozdni stražarji, pripadniki civilne zaščite ter piloti gasilskih letal in helikopterjev, ki so se v vseh teh dneh neutrudno borili proti plamenom, ki so že več dni divjali na območju gore Amariana v Karniji. In dež je naposled prišel, saj je pod večer na območju začelo na gosto deževati, drugače se je že v prejšnjih urah včerajšnjega dne položaj nekoliko umiril zaradi šibkejšega vetra in večje vlage. Sinočnji dež sicer ni odpravil vseh skrbi, zato interventne ekipe ostajajo v pripravljenosti in si prizadevajo čim bolj omejiti in nadzorovati plamene. Upati pa je, da bodo padavine, ki so napovedane za prihodnje dni, dokončno odpravile ognjeno grožnjo in prispevale k vrnitvi normalnega stanja.

Požar, ki je nastal zaradi strele, ki je preteklega 7. avgusta udarila v pobočje gore Amariana nad Amarom, in se v naslednjih dneh dodatno razvil in razširil, je začel v petek nevarno ogrožati bližnja naselja, zaradi česar so med drugim tudi zaprli cesto med Amarom in Tolmečem, deželna vlada Furlanije - Julijske krajine pa je razglasila izredne razmere na celotnem deželnem ozemlju. Prizadeto območje - ogenj je naposled uničil okoli 500 hektarjev površine - si je že v petek ogledal deželni odbornik za zdravje in civilno zaščito Riccardo Riccardi. Le-ta se je v nedeljo spet vrnil skupaj s predsednikom deželne vlade Massimilianom Fedrigo, odbornikom za kmetijstvo Stefanom Zannierjem in državno sekretarko pri italijanskem ministrstvu za okolje Vannio Gava.