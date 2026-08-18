Subtropski zrak se je umaknil, hude vročine je konec

Za hladno vremensko fronto, ki je včeraj prešla naše območje in marsikje prinesla padavine, so proti nam začeli pritekati manj vroči atlantski tokovi. Atlantski zrak je izpodrinil vroč subtropski zrak nekoliko bolj proti jugu. Vroča severnoafriška zračna gmota, ob kateri smo beležili dolgotrajen vročinski val, se je umaknila iz naših krajev. Sever Italije in Slovenija bosta v bližnji prihodnosti pod vplivom atlantskega zraka, pri čemer pri nas ne bo več hude vročine, že nekaj sto kilometrov južneje od nas pa se bo vročinski val nadaljeval in bodo še beležili zelo visoke temperature.

Pri nas se bo v prihodnjih dneh in v bližnji prihodnosti nadaljevalo poletje, toda ob temperaturah, ki bodo skladne z dolgoletno normalnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo na Goriškem do okrog 30 stopinj Celzija, ob morju bo kakšna stopinja Celzija manj. Noči bodo prijetnejše. Prevladovalo bo sončno vreme z občasno spremenljivostjo. Zaradi pronicanja nekoliko bolj vlažnega zraka se bo nestanovitnost občasno povečala in se bodo zlasti v drugi polovici tedna pojavljale občasne krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Tudi v prihodnjem tednu za zdaj v glavnem kaže na podobne temperature in na precej podobno vreme, morda s kakšno stopinjo Celzija manj.

Danes in jutri bo sončno in prijetno toplo. Najvišje dnevne temperature bodo zlasti na Goriškem okrog 30 stopinj Celzija. Od četrtka do sobote bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, občasno bodo možne krajevne plohe in nevihte. Čez dan bo kakšna stopinja Celzija manj.