V Kopru nocoj odprtje razstave ob 150. obletnici istrske železnice

Humanistično društvo Histria bo nocoj ob 21. uri v Kopru odprlo razstavo ob 150. obletnici istrske državne železnice. Postavitev obeležuje tudi 20 let delovanja omenjenega društva. Obiskovalci si bodo do 18. oktobra v prostorih Studium Histria Kontrada na Kidričevi ulici lahko ogledali fotografije in zgodovinske predmete.

Prvi vlak je progo od Divače do Pulja prevozil 18. avgusta 1876. Avstro-Ogrska je 122,2 kilometra dolg odsek zgradila za vojaške potrebe ob rojstnem dnevu cesarja Franca Jožefa. Nova infrastruktura je takrat Istrski polotok priključila na habsburško prometno omrežje in prebivalcem prinesla gospodarski ter demografski razvoj. Istra je dobila povezavo z Evropo in privabljala popotnike.

Koprska razstava z naslovom C. k. istrska državna železnica prikazuje arhivske dokumente. Člani Humanističnega društva Histria bodo projekt izvedli s tremi partnerji. Pri pripravi sodelujejo Zgodovinski in pomorski muzej Istre iz Pulja, Pokrajinski arhiv Koper ter Skupnost Italijanov Santorio Santorio iz Kopra. Organizatorji hkrati praznujejo jubilej, saj so ustanovitelji društvo Histria v Kopru zagnali natanko na današnji dan pred 20 leti.