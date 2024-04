Deželna vlada FJK se začasno seli v goriški Trgovski dom

Deželna vlada Furlanije - Julijske krajine bo leta 2025 začasno preselila svoje urade in pisarne iz Trsta v prostore goriškega Trgovskega doma. »S tem želimo še dodatno izkazati našo pozornost pomembnemu projektu, kakršna je Evropska prestolnica kulture. Leta 2025 bo Gorica ob Novi Gorici v soju žarometov, prav je, da smo tudi sami fizično v osrčju dogajanja,« so sporočili z deželne vlade.

Odločitev, ki bo z logističnega in finančnega vidika predstavljala kar precejšnje breme, je padla po obisku slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon 22. marca v Trstu. Ob tisti priložnosti je namreč predsednik FJK Massimiliano Fedriga skupaj z zunanjo ministrico prvič, odkar je na čelu deželne vlade, obiskal Narodni dom v Ulici Filzi v Trstu in ugotovil, da »Slovenci razpolagajo z res zavidljimi nepremičninami«. Zaradi tega so poiskali primerno »slovensko« lokacijo v Gorici, saj želijo izkazati neko kulturno bližino Novi Gorici, ki je, naj spomnimo, nositeljica projekta EPK 2025. Izbrali so tako obnovljene prostore Trgovskega doma, ki ostaja državna last in kjer v pritiličju domuje knjižnica Damirja Feigla. Slednja se bo v letu 2025 spet preselila v svoje nekdanje prostore v KB Center, ki je oddaljen le nekaj metrov, stroške za selitev pa bo v celoti pokrila dežela FJK z denarjem iz zaščitnega zakona 38/2001. »Koristno je, da del sredstev iz zaščitnega zakona namenimo tako hvalevrednemu projektu, ki bo nedvomno izpostavil doprinos, ki ga v tem prostoru nudijo Slovenci v Italiji. Skupaj bomo tako spisali čudovito zgodbo,« sta v skupnem sporočilu za javnost komentirali krovni organizaciji SSO in SKGZ.

Na pomisleke, da je Trgovski dom najbrž premajhen za vse deželne pisarne, so odgovorili, da bo sicer večina deželnih uslužbencev ostala v Trstu, Trgovski dom na Verdijevem korzu pa jim ustreza, saj ima Dežela FJK v Gorici svoje urade tudi na Korzu Italia ter v avditoriju v Ulici Roma. »Seje deželnega sveta pa bomo izmenično imeli v Kulturnem domu in v Kulturnem centru Lojze Bratuž,« so še sporočili z dežele, kjer napovedujejo, da bodo z denarjem za najem omenjenih dvoran manjšini delno vrnili tisti denar iz zaščitnega zakona, ki bo namenjen selitvi knjižnice. Z dežele so še napovedali, da bodo na goriški Trgovski dom tudi namestili novo trijezično tablo, na kateri bo napis FVG izjemoma nadomestil napis FVGO! 2025.