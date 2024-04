Dallas po tretji tekmi vodi proti LA Clippers

Košarkarji Dallas Mavericks so na tretji tekmi uvodnega kroga končnice v severnoameriški ligi NBA premagali Los Angeles Clippers s 101:90 in povedli v zmagah z 2:1. Slovenski as Luka Dončić je bil prvi strelec tekme in je prispeval 22 točk, 10 skokov in devet podaj. Zmago pa so si košarkarji Dallasa prislužili predvsem s trdo obrambo. Pred domačimi navijači so goste prisilili v 19 izgubljenih žog in na 45-odstotni met iz igre, uspešni pa so bili tudi s sedmimi blokadami. Čeprav domačini niso bili učinkovitejši pri metu iz igre in je Dončić bil le 28-odstotno uspešen, pa so zato veliko nadoknadili z borbo v obrambi.Obramba je bila tudi ključna, da so domačini preobrnili izid v svojo korist v drugi četrtini, potem ko so tekmeci že imeli vodstvo sedmih točk. Sledila je serija 12:0 za vodstvo, ki ga Dallas ni več izpustil iz rok. Tekma je sicer znova bila izjemno fizična na obeh straneh. Skupaj sta si ekipi prislužili pet tehničnih napak, nešportno osebno napako in dve izključitvi. Četrta tekma bo na sporedu v nedeljo ob 21.30 po srednjeevropskem času.