Na primorski avtocesti je nastalo več zastojev. Skoraj desetkilometrski zastoj je med Vrhniko in Uncem proti Kopru, štirikilometrski pa med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Med razcepom Kozarje in Postojno v smeri Kopra je še več krajših zastojev, poroča prometnoinformacijski center.

Danes in v nedeljo med 8. in 22. uro po državi velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Omejitev bo zaradi praznikov veljala tudi v sredo in četrtek.