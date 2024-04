Zunanje ministrstvo RS obsoja skrunitve spomenikov partizanom in antifašistom

Slovensko zunanje ministrstvo je danes obsodilo skrunitve spomenikov padlim slovenskim in italijanskim partizanom in antifašistom pri Rimu in v Trstu na predvečer dneva osvoboditve v Italiji. Ob tem je izrazilo pričakovanje, da bodo pristojne italijanske institucije storilce izsledile in ustrezno ukrepale.

Kot je ministrstvo danes še poudarilo na družbenem omrežju X, gre za nesprejemljiva vandalska dejanja, ki so v polnem nasprotju s temeljnimi evropskimi vrednotami človekovega dostojanstva, svobode in demokracije.

Ob tem je ministrstvo izpostavilo pomen kulture spoštljivega in celovitega spomina, za kar si Slovenija dosledno prizadeva tudi v odnosih s sosednjo in prijateljsko Italijo.

V Parku spomina pri Rimu so neznanci v sredo oskrunili spomenik padlim partizanom in antifašistom, ki so jih tam po nalogu posebnega fašističnega sodišča ustrelili italijanski vojaki. Na spominski plošči so tudi imena devetih slovenskih partizanov, ki so jih zajeli v bitki na Nanosu 18. aprila 1942. Na fotografiji, ki jo je objavil Primorski dnevnik na svoji spletni strani, je videti, da so na spomenik z rdečo barvo v italijanščini napisali »partizani, posiljevalci, morilci«. Poškodovali so tudi slavolok na bližnjem trgu.

Prav tako v sredo so neznanci oskrunili tudi spomenik v Trstu, posvečen padlim v narodnoosvobodilnem boju iz Škednja, od Sv. Ane in s Kolonkovca. S črno barvo so na spomenik v italijanščini napisali »25. april nacionalni dan žalovanja«.