Deželno upravno sodišče Lacija zavrnilo pritožbo Civibank

Deželno upravno sodišče Lacija je zavrnilo pritožbo čedajske banke Civibank in zahtevo po prekinitvi postopka javne ponudbe Bocenske hranilnice Sparkasse za prevzem delnic čedajskega zavoda. Tako so 31. maja odločili upravni sodniki drugega oddelka »quater« Donatella Scala, Mario Alberto di Nezza in Roberta Mazzulla, sodba pa je bila objavljena danes.

Upravni odbor Civibank je skupaj z Odborom družbenikov in prijateljev banke Civibank zahteval prekinitev postopka prevzema delnic, kar je utemeljeval z dejstvom, da je Sparkasse v večinski lasti istoimenske fundacije, ki pa po zakonu naj ne bi smela imeti deležev v drugih bankah. Zato je zahteval preklic dovoljenja, ki sta ga svoj čas za ponudbo dala tako italijansko ministrstvo za finance kot komisija za nadzor nad družbami in borznim poslovanjem Consob.

Sodniki pa so bili mnenja, da ta primer ni bil toliko v pristojnosti komisije Consob kolikor Evropske centralne banke in Banke Italije, ki sta vsekakor prav tako izdali svoje dovoljenje za operacijo Sparkasse. Poleg tega so menili, da prepovedi za fundacije, da imajo deleže v drugih bankah, ne gre širiti na deleže banke, ki je v večinski lasti fundacije, v tem primeru Sparkasse. Zato se postopek prevzema dejansko lahko nadaljuje in se bo zaključil danes ob 17.30, izplačilo vrednosti delnic in nakupnih bonov pa je napovedano za 6. junij (Sparkasse si je doslej zagotovila pripravljenost precejšnje večine delničarjev Civibank, da ji prodajo svoje delnice). Zdaj bi morali zopet sklicati skupščino delničarjev Civibank, ki je bila sklicana za pretekli 25. maj, a so jo nato preklicali v pričakovanju odločitve DUS Lacija. Razen če ne pride morda do kake nove pritožbe.