Divji lovec ustrelil zlatega šakala in ga obesil

V Furlanskih Dolomitih je divji lovec ustrelil zlatega šakala in ga nato ponoči obesil ob cesti, ki iz Clauta pelje v Cimolais. Truplo živali je obesil ob tabli, na kateri je dobrodošlica za vstop v naravni park Furlanskih Dolomitov. Gozdarski policisti preiskujejo dogodek in so, kot kaže, na sledi za zdaj še neznanega storilca.

Zlati šakal, ki je v zadnjih letih vse bolj prisoten tudi v Furlaniji - Julijski krajini, je v Italiji zaščitena žival. Nad njegovo prisotnostjo pa mnogi niso ravno navdušeni, pri čemer nasprotujejo zaščitenim območjem, češ da spodbujajo preseljevanje mesojedih živali, kot so denimo volkovi, risi, divje mačke in zlati šakali iz severnih in vzhodnoevropskih držav.

Predstavniki združenj za zaščito živali ter nekateri deželni svetniki so dogodek ostro obsodili. Gre za izjemno hudo dejanje, so med drugim zapisali, nedvoumen dokaz, da v najlepših predelih Furlanije krožijo nasilneži, pa tudi za nov primer krivolova, ki je v FJK množično prisoten na račun zaščitenih živali, ki živijo na zaščitenih območjih.