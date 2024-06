Dober večer, poletje

S Sončevim obratom oz. s poletnim solsticijem se bo danes ob 22.51 začelo koledarsko poletje. Sonce je bilo danes najvišje na severni zemeljski polobli, odslej se bo spet začelo vračati proti jugu. Na severni zemeljski polobli se bo pod vplivom njegovih žarkov, ki segrevajo zemeljska tla pod ugodnejšim kotom, danes začelo poletje, na južni polobli pa ob šibkejših žarkih zima. Na naši polobli je bilo danes sonce tudi najvišje na nebu, na južni polobli, kjer se začenja zima, pa najnižje.

Dan je na severni polobli najdaljši v letu, noč pa najkrajša. V Trstu je danes Sonce vzšlo ob 5.15, zašlo pa bo ob 20.57, pri čemer bo dan dolg 15 ur in 42 minut, noč pa bo z 8 urami in 18 minutami najkrajša v letu. Z jutrišnjim dnem se bodo začeli dnevi, sicer sprva zelo počasi, že krajšati.

Naši predniki so na dan poletnega Sončevega obrata častili vez z naravo in so opravljali razne obrede. Marsikje ob poletnem solsticiju potekajo različna praznovanja, v Evropi je prav gotovo med najbolj poznanimi praznovanje v britanskem Stonehengeju, kjer se zbere več tisočglava množica ljudi, ki pričaka jutro.

Te dni je pri nas tudi vreme povsem poletno. Ozračje se je povsod segrelo in najvišje dnevne vrednosti dosegajo in presegajo 30 stopinj Celzija. Vročina se bo jutri še stopnjevala, od sobote pa bo nekoliko popustila.

V petek se bo oblačnost od zahoda postopno povečala. Zlasti v hribovitem svetu bodo popoldne in zvečer nastajale plohe in nevihte, ob čemer je civilna zaščita iz FJK objavila rumeno opozorilo. V soboto bo sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte. V nedeljo bo delno jasno z zmerno oblačnostjo in popoldanskimi plohami, ki bodo verjetnejše v severnih goratih predelih.