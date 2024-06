Civilna zaščita od jutrišnjega (petkovega) popoldneva opozarja pred močnimi nevihtami

Civilna zaščita je danes objavila rumeno opozorilo za petek zaradi možnosti močnih neviht po vsej FJK od 18. do 24. ure. Pred vremensko fronto, ki bo od jutrišnjega (petkovega) popoldneva ali večera oplazila Furlanijo Julijsko krajino, pritekajo zelo topli in vlažni jugozahodni tokovi. Ob pronicanju nekoliko bolj svežega višinskega zraka se bo ob prizemnem vročem in vlažnem zraku povečala nestanovitnost, so zapisali. Jutri čez dan bo spremenljivo oblačno in toplo, v nižinah in ob morju bo soparno. Od popoldanskih do poznih večernih ur bodo nastajale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močne. Največja možnost za nastajanje neviht bo med nižinskim pasom in gorami zlasti na zahodu.