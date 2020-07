Dogovor dosegli ob zori

BRUSELJ – Voditelji članic EU so peti dan maratonskih pogajanj danes ob 5.32 v Bruslju dosegli dogovor o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji covida-19, ki vključuje prihodnji sedemletni proračun unije v vrednosti 1074 milijard evrov in sklad za okrevanje v vrednosti 750milijard evrov.

»Ne glede na to, da smo izčrpani, vemo, da je to zgodovinski trenutek za Evropo,« je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki se je Michelu in nemški kanclerki Angeli Merkel zahvalila za njun trud pri vodenju zahtevnih pogajanj. Dogovor je dokaz, da Evropa zmore ukrepati, je poudarila.

Končni dogovor sicer ohranja krovni obseg sklada za okrevanje pri prvotno predlaganih 750 milijardah evrov, so pa članice v težavnih pogajanjih občutno zmanjšale obseg nepovratnih sredstev s 500 na 390 milijard, delež za posojila pa so zvišale z 250 na 360 milijard.

Slovenija lahko v prihodnjih sedmih letih iz celotnega svežnja računa na 10,5 milijarde evrov, od tega na 6,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev, na voljo pa bo imela tudi do 3,6 milijarde evrov posojil v okviru novega instrumenta za okrevanje, jedrnega dela 750-milijardnega sklada za okrevanje.

Italiji bo pripadalo 209 milijard, od tega 82 milijard nepovratnih sredstev in 127 milijard posojil. »S tolikimi sredstvi lahko ponovno zaženemo Italijo in poskrbimo za njeno preobrazbo,« je po dogovoru povedal predsednik italijanske vlade Giuseppe Conte.