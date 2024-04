Germani in Bertuzzi prevzeli skupno vodstvo

Z regato za kolajne (medal race) se jutri v Palmi de Mallorci zaključuje 53. mednarodna jadralna regata za Trofejo princese Sofie, uvodna preizkušnja letošnjega svetovnega pokala. V olimpijskem razredu 49er FX se bosta v boj za odličja z najboljšega izhodiščnega položaja podali tržaška Slovenka Jana Germani in njena sojadralka Giorgia Bertuzzi. Članici italijanske vojne mornarice sta danes z vrha razpredelnice izrinili Norvežanki Helene Naess in Marie Ronningen, ki sta vodili od prvega tekmovalnega dne.

V današnjih plovih je naveza Germani-Bertuzzi, ki bo poleti dočakala krstni nastop na olimpijskih igrah, nanizala četrto, deveto, drugo in prvo mesto. Italijanski reprezentantki sta izkoristili slab dan norveške posadke, ki je vknjižila dve šesti mesti, četrto in šele 21. mesto v današnjem predzadnjem plovu. Razlika na vrhu je pred jutrišnjo sklepno regato za kolajne (start je predviden ob 11.30) minimalna: vodilni Germani in Bertuzzi imata 73 točk, drugouvrščeni Naess in Ronningen pa le eno več.