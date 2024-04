Opoziciji se deželna vlada na področju zdravstva zdi diletantska

Zakaj so v poročilu o zdravstvu v Furlaniji - Julijski krajini, ki ga je Državni agenciji za deželne zdravstvene storitve (Agenas) naročila deželna vlada FJK, hude površnosti in netočnosti, nekaterih podatkov pa sploh ni? Zakaj obstaja neskladje med tem, kar naj bi podatki, ki so jih zbrali pri Agenasu, prikazovali, in dejansko izkušnjo pacientov v FJK? Tako se sprašuje opozicija v Deželnem svetu FJK, ki je včeraj vnovič kritično spregovorila o delovanju deželne vlade Massimiliana Fedrige na področju zdravstva.

Prvi je spregovoril Furio Honsell (Open Sinistra FVG), ki je tudi dal pobudo za novinarsko konferenco. Začudeno se je vprašal, zakaj je dežela za pomanjkljivo poročilo plačala 140.000 evrov in to državni agenciji, med nalogami katere je ravno zbiranje tovrstnih podatkov in pripravljanje sorodnih poročil. Kritično analizo poročila agencije Agenas so pripravili pri združenju Costituzione 32 (objavljena je na njihovi spletni strani costituzione31.it), v imenu katerega je spregovorila nekdanja senatorka Laura Stabile, ki je v preteklosti zasedala vodilne položaje v katinarski bolnišnici.

Hipoteza opozicije – poleg že omenjenih so spregovorili še Simona Liguori (Pakt za avtonomijo), Serena Pellegrino (Zeleni-Levica), Rosaria Capozzi (G5Z) ter Nicola Conficoni in Francesco Russo (Demokratska stranka) je torej, da si je deželna vlada, v kateri je za zdravstvo pristojen Riccardo Riccardi, z naročenim poročilom, v katerem so selektivno prikazani le bolj laskavi podatki, drugi pa spregledani, priskrbela prikladno osnovo za ukrepe, ki jih je tako ali tako načrtovala. To je v prvi vrsti krepitev zasebnega zdravstva, opozarja levosredinska opozicija.